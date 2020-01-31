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Два случая коронавируса выявлены в России

© Sputnik / Александр Кряжев
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Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек заболели в 20 других странах.

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. В Тюменской области и Забайкальском крае выявлены два случая заболевания коронавирусом, оба заболевших - граждане Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

© REUTERS / STRINGER
ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию мирового значения из-за коронавируса

Это первые подтвержденные случаи заболевания новой опасной болезнью на территории России.

Глава Роспотребнадзора Попова в свою очередь рассказала, что состояние заболевших граждан КНР стабильное, без клинических проявлений и температуры.

По данным Татьяны Голиковой, в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавируса, находятся 300 россиян, в провинции Хубэй - 341 гражданин России. 

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией мирового значения.

Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. Организация также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", а самому вирусу дать временное имя 2019-nCoV.

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