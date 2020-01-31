Два случая коронавируса выявлены в России

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. В Тюменской области и Забайкальском крае выявлены два случая заболевания коронавирусом, оба заболевших - граждане Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.
Это первые подтвержденные случаи заболевания новой опасной болезнью на территории России.
Глава Роспотребнадзора Попова в свою очередь рассказала, что состояние заболевших граждан КНР стабильное, без клинических проявлений и температуры.
По данным Татьяны Голиковой, в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавируса, находятся 300 россиян, в провинции Хубэй - 341 гражданин России.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией мирового значения.
Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. Организация также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", а самому вирусу дать временное имя 2019-nCoV.
Читайте также:
- Жизнь в маске: население планеты пытается защититься от коронавируса
- Закрытие границы и запрет на въезд: Россия приняла меры по борьбе с коронавирусом