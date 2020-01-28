14:53 28 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.83
  • EUR69.23
Поиск
Фото

Жизнь в маске: население планеты пытается защититься от коронавируса

Получить короткую ссылку
28 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Бортпроводницы рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево (Новосибирск).
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102932/90/1029329021.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200128/1029329866.html

Появившийся в Китае коронавирус наводит страх на жителей планеты. От Лондона до Пномпеня люди пытаются защититься от заражения доступными способами.

Вспышка пневмонии неизвестного происхождения началась в конце декабря прошлого года китайском в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. 

Согласно данным на 28 января, число заболевших в Китае достигло 4515 человек, 106 заразившихся умерли. Чтобы пресечь распространение болезни власти КНР закрыли десять городов, где в общей сложности проживает более 29 миллионов человек.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Ученые выяснили, что вирус передается от человека к человеку - преимущественно воздушно-капельным путем. Медики не исключают возможности его мутации и дальнейшего распространения заболевания.

Читайте также: 



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Жизнь в маске: население планеты пытается защититься от коронавируса
Без проблеска света: как жители Абхазии относятся к веерным отключениям
Темные времена: план веерных отключений


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться