Жизнь в маске: население планеты пытается защититься от коронавируса

Появившийся в Китае коронавирус наводит страх на жителей планеты. От Лондона до Пномпеня люди пытаются защититься от заражения доступными способами.

Вспышка пневмонии неизвестного происхождения началась в конце декабря прошлого года китайском в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Согласно данным на 28 января, число заболевших в Китае достигло 4515 человек, 106 заразившихся умерли. Чтобы пресечь распространение болезни власти КНР закрыли десять городов, где в общей сложности проживает более 29 миллионов человек.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Ученые выяснили, что вирус передается от человека к человеку - преимущественно воздушно-капельным путем. Медики не исключают возможности его мутации и дальнейшего распространения заболевания.

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