Закрытие границы и запрет на въезд: Россия приняла меры по борьбе с коронавирусом

МИД России рекомендовал гражданам воздерживаться от всех поездок в Китай, а правительство страны решило закрыть границу на Дальнем Востоке.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Из-за распространения коронавируса в Китае Россия с 30 января временно приостановила оформление электронных виз гражданам КНР.

"С 30 января для граждан Китайской Народной Республики временно приостанавливается оформление электронных виз для въезда в Российскую Федерацию через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - говорится в сообщении российского МИД.

Внешнеполитическое ведомство рекомендовало россиянам воздерживаться от всех поездок в Китай, если они не вызваны крайней необходимостью.

Кроме того, Россия закрыла границу на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

"Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые предприняты были правительством", - сказал Мишустин на заседании правительства.

Он также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать население о текущей обстановке и мерах профилактики.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных — до 7,7 тысячи. Первый случай заражения был зафиксирован в Тибете. Таким образом, к 30 января в Китае не осталось провинций, где бы не было выявлено заболевших.

В России официально пока ни одного случая заражения не зарегистрировано.

Вспышка 2019-nCoV

В конце декабря прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку - преимущественно воздушно-капельным путем. Медики не исключают возможности его мутации и дальнейшего распространения заболевания.

Основные симптомы - сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Иногда болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами человек может заразить других.

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