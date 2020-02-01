Палестина разрывает все отношения с США и Израилем

Палестинцы настаивают на признании своего государства в границах, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, его столицей должен быть Восточный Иерусалим.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в субботу, что Палестина прекращает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века", пишет РИА Новости.

"Мы отправили два письма - одно и.о. премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху, второе - США - о том, что у Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности, в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права", - заявил Аббас на внеочередном заседании Лиги арабских государств в Каире, посвящённом обсуждению реакции арабских стран на сделку.

По его словам, США "больше не друг" ПНА.

При этом он отметил, что ранее извещал президента США о намерении сделать Палестину демилитаризованным государством, хотя некоторые фракции выступают против его идеи.

"Я предпочту построить больницу, а не купить танк", - заявил Аббас.

"Сделка века" по версии Трампа

Президент США Дональд Трамп представил 28 января "сделку века" - проект соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе.

Этот план признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину.

При этом отмечается, что документ предполагает создание государства Палестина и его демилитаризацию. Сделать столицей этого государства планируется Абу-Дис, город на восточной окраине Иерусалима, за "забором безопасности".

Палестине планируется выделить 50 миллиардов долларов в течение десяти лет, прежде всего за счет стран-спонсоров из Персидского залива.

Аббас отверг этот план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, его столицей должен быть Восточный Иерусалим.

Позиция Кремля

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в пятницу 31 января, что в Кремле продолжают анализировать озвученную Трампом "сделку века" по Ближнему Востоку: документ сложный, и для анализа требуется время.

"Мы продолжаем анализировать план. Мы внимательно отслеживаем, как формулируется позиция непосредственных участников этой так называемой сделки. Но, безусловно, документ достаточно сложный, объемный, поэтому требуется время для его анализа", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к плану.

Москва будет координироваться с палестинскими и израильскими партнерами в связи с ситуацией вокруг предложенной президентом США Дональдом Трампом "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что решающее слово в вопросах урегулирования ситуации должно принадлежать самим палестинцам и израильтянам.

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