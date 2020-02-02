Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. На Филиппинах от коронавируса умер 44-летний мужчина из Уханя, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Уточняется, что он был вторым по счету больным на Филиппинах, у кого был подтвержден коронавирус. Смерть наступила 1 февраля.
Это первый смертельный случай от нового коронавируса за пределами Китая.
Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
31 января ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения. Вне Китая заболели более ста человек.
Президент России Владимир Путин поручил Воздушно-космическим силам эвакуировать всех россиян из Китая. Позже пресс-секретарь главы государства уточнил, что эвакуация намечена на 3-4 февраля, так как потребовалось определенное время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.
Также Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.
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