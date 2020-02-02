Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая

По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 14 380 человек, умерли 304, выписаны из больниц 328.

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. На Филиппинах от коронавируса умер 44-летний мужчина из Уханя, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Уточняется, что он был вторым по счету больным на Филиппинах, у кого был подтвержден коронавирус. Смерть наступила 1 февраля.

Это первый смертельный случай от нового коронавируса за пределами Китая.

Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

31 января ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения. Вне Китая заболели более ста человек.

Президент России Владимир Путин поручил Воздушно-космическим силам эвакуировать всех россиян из Китая. Позже пресс-секретарь главы государства уточнил, что эвакуация намечена на 3-4 февраля, так как потребовалось определенное время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.

Также Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.

Читайте также: