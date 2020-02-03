Коронавирус обвалил китайские биржи

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Коронавирус 2019-nCoV добрался до китайской экономики. Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материковой части КНР открылись сегодня обвалом более чем на 8%. В последний раз торги проводились перед китайским новым годом, 23 января. С тех пор число зараженных выросло в 30 раз, а число умерших – в 20.

Заместителя главы Государственного комитета по развитию и реформам Китая Лян Вэйлян признал, что вспышка нового коронавируса негативно сказывается на экономике страны, сообщает РИА Новости. Однако он поспешил успокоить, что влияние будет краткосрочным, и Пекин сможет минимизировать экономические последствия.

Чиновник добавил, что Китай усилит меры по обеспечению поставок предметов первой необходимости в провинцию Хубэй - эпицентр распространения нового коронавируса.

Согласно последним данным, число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тысяч человек, более 360 умерли.

Симптомами заболевания являются кашель, температура, одышка, боль в грудной клетке, однако для установления точного диагноза необходимо лабораторное подтверждение.

В России 31 января зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших - граждане Китая. Власти предприняли меры для предотвращения распространения заболевания. Так, было принято решение об эвакуации россиян из Уханя и провинции Хубэй, где могут находиться в общей сложности до 650 соотечественников.

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