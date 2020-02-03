14:05 03 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.91
  • EUR70.79
Поиск
Торги на бирже в Сеуле

Коронавирус обвалил китайские биржи

© AFP 2019 / JUNG YEON-JE
В мире
Получить короткую ссылку
64 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102813/18/1028131844.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200203/1029373132/Koronavirus-obvalil-kitayskie-birzhi.html

Власти КНР признали, что вспышка коронавируса нового типа негативно сказывается на экономике страны.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Коронавирус 2019-nCoV добрался до китайской экономики. Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материковой части КНР открылись сегодня обвалом более чем на 8%. В последний раз торги проводились перед китайским новым годом, 23 января. С тех пор число зараженных выросло в 30 раз, а число умерших – в 20.

Заместителя главы Государственного комитета по развитию и реформам Китая Лян Вэйлян признал, что вспышка нового коронавируса негативно сказывается на экономике страны, сообщает РИА Новости. Однако он поспешил успокоить, что влияние будет краткосрочным, и Пекин сможет минимизировать экономические последствия. 

© Видео РИА Новости
Два случая заражения коронавирусом: ситуация в России

Чиновник добавил, что Китай усилит меры по обеспечению поставок предметов первой необходимости в провинцию Хубэй - эпицентр распространения нового коронавируса.

Согласно последним данным, число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тысяч человек, более 360 умерли. 

Симптомами заболевания являются кашель, температура, одышка, боль в грудной клетке, однако для установления точного диагноза необходимо лабораторное подтверждение.

В России 31 января зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших - граждане Китая. Власти предприняли меры для предотвращения распространения заболевания. Так, было принято решение об эвакуации россиян из Уханя и провинции Хубэй, где могут находиться в общей сложности до 650 соотечественников.

Читайте также: 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Песнь льда и цикламенов: зимние краски Рицы
Ил под слоем ила: на дне Черного моря нашли военный самолет
Расчет стоимости электроэнергии
Получите, расплатитесь: какой счет за электричество в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться