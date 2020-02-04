Власти Китая назвали процент смертности от коронавируса

МИД КНР поспешил успокоить, что случаев летального исхода гораздо меньше, чем в результате атипичной пневмонии (SARS) или лихорадки Эбола.

Сухум, 4 фев – Sputnik. Число заразившихся новым типом коронавируса в Китае, достигло 20438 человек, 425 пациентов скончались, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения страны. Днем ранее официально говорилось о 17205 заболевших и 361 умершем.

По словам официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, уровень смертности от коронавируса составляет 2,1% от общего числа заразившихся. Это значительно меньше, чем число случаев летального исхода в результате атипичной пневмонии (SARS), ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и лихорадки Эбола.

Тем не менее, в России с сегодняшнего дня вступило в силу решение об ограничении въезда через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая. Часть граждан будут пропускать только в московском аэропорту Шереметьево. Решение касается всех иностранцев, кроме граждан стран-членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

Вспышка 2019-nCoV

В конце декабря прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Всемирная организация здравоохранения в конце января признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией мирового значения.

Основные симптомы - сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Иногда болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами человек может заразить других.

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