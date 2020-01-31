ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию мирового значения из-за коронавируса

По всему миру смертельно опасным вирусом уже заболели 7834 человека. Более чем у 12 тысяч подозревают заболевание.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Вспышка нового коронавируса в Китае признана чрезвычайной ситуацией мирового значения. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости. При этом он отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку.

По данным на утро 31 января, по всему миру заболели 7834 человека. Большинство случаев зарегистрировано в Китае - 7736. Еще 98 заболевших выявлено 18 странах мира. В тяжелом состоянии находятся 1370 заболевших. Не удалось спасти 170 человек. Еще у 12 167 - подозрение на заболевание.

Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. Организация также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", а самому вирусу дать временное имя 2019-nCoV.

Вымыть руки и надеть маску

Российский Роспотребнадзор, в свою очередь, призвал для снижения риска заражения коронавирусом соблюдать меры гигиены.

Ведомство рекомендует мыть руки после посещения любых общественных мест, перед едой и приготовлением пищи, а также уделять особое внимание тщательному намыливанию и последующему полному осушению рук. После возвращения с улицы домой нужно вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим раствором соли.

Также рекомендуется надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и менять ее на новую каждые два-три часа. Отдавать предпочтение следует гладким прическам, потому что в местах скопления людей распущенные волосы увеличивают риск инфицирования.

Вспышка 2019-nCoV

В конце декабря прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку - преимущественно воздушно-капельным путем. Медики не исключают возможности его мутации и дальнейшего распространения заболевания.

Основные симптомы - сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Иногда болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами человек может заразить других.

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