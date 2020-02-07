Во время израильского авиаудара по Сирии чуть не сбили пассажирский самолет

Airbus-320, на борту которого находились более 170 человек, удалось увести на российскую авиабазу "Хмеймим".

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Пассажирский самолет Airbus-320 чуть не попал под огонь сирийских ПВО, которые отражали авиаудар израильской авиации, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

Неожиданная атака произошла около двух часов ночи. Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска. При отражении налета сирийские военные использовали зенитные ракетные комплексы ПВО. В это время на посадку в аэропорт Дамаска заходил гражданский самолет, на борту которого находились 172 пассажира.

Только благодаря оперативным действиям диспетчеров и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести Airbus из зоны поражения сирийских ПВО, рассказал представитель российского Минобороны. В итоге самолет благополучно сел на запасной аэродром — на российской базе "Хмеймим".

Как подчеркнул Канашенков, израильские военные, проводя подобные операции, "ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей".

Месяцем ранее, 11 января, иранские военные сбили украинский Boeing 737-800 со 176 людьми на борту. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана в условиях противостояния с США и был принят за вражескую цель.

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