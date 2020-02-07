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Без отказа от иностранного: получить российское гражданство станет проще

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Sputnik Абхазия
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Для получения российского гражданства иностранцам в ближайшем будущем не придется отказываться от имеющегося.

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Российские власти намерены существенно упростить процедуру получения гражданства страны иностранцами. Законопроект могут внести в Госдуму уже в этом месяце, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

Речь идет о том, чтобы сделать недействительным один пункт в статье закона "О гражданстве Российской Федерации". Он подразумевает, что иностранец должен отказаться от уже имеющегося гражданства для получения российского. 

Абхазский паспорт
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По словам главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, в законе о гражданстве также могут отменить требования о непрерывном проживании иностранного гражданина на территории России в течение пяти лет.

Работа над документом находится в финальной стадии, сообщили "Коммерсанту" в Белом доме. 

"Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России", - рассказал в свою очередь вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

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