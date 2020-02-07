Несколько самолетов не смогли сесть в Сочи из-за непогоды

В их числе оказался самолет Специального летного отряда "Россия", в котором находились члены официальной делегации и журналисты кремлевского пула.

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Несколько самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Сочи.

В их числе оказался Ил-96 специального летного отряда "Россия", который был перенаправлен на запасной аэродром в Минеральные Воды. На его борту находились некоторые члены российской делегации, направлявшейся в Сочи на переговоры с белорусскими коллегами, а также журналисты кремлевского пула.

Кроме того, самолет авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы был направлен на запасной аэродром в Краснодар. Несколько самолетов, следующих в Сочи из Москвы и Новосибирска, ожидают посадки при условии уменьшении ветра, рассказал представитель аэропорта.

В Сочи в течение недели погода значительно ухудшилась. Прошли ливни и снегопады в горах. Сегодня было объявлено экстренное предупреждение из-за налипания снега и подъема воды в реках.

Из-за непогоды службы международного аэропорта Сочи приведены в режим повышенной готовности к обслуживанию воздушных судов.

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