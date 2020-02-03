Здоровье важнее: инвестфорум в Сочи перенесли из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил не отменять форум и обсудить с организаторами новые даты его проведения.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был состояться в феврале, будет перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы эту ситуацию обсуждали неоднократно. Предлагаю только не отменить, а перенести, как мы обсуждали, на другие сроки и в этом смысле думать, конечно, в первую очередь, о безопасности здоровья наших граждан, участников форума", - сказал на совещании в правительстве Мишустин, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что организаторы "понесли значительные расходы". В связи с этим он поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову подумать, как компенсировать понесенные ими затраты и обсудить возможные даты мероприятия.

Сочинский экономический форум был запланирован на 12-14 февраля. Однако в конце прошлой недели стало известно, что российские власти обсуждают его перенос или отмену из-за распространения появившегося в Китае коронавируса.

Согласно последним данным, число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тысяч человек, более 360 умерли. Всемирная организация здравоохранения квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения.

В России 31 января зафиксировали два случая заражения. Оба заболевших - граждане Китая. Власти предприняли меры для предотвращения распространения заболевания.

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