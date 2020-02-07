ВОЗ оценила снижение темпов распространения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что настроены оптимистично, однако не исключено, что цифры снова начнут увеличиваться.

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала сообщения о снижении темпов распространения коронавируса нового типа, призвав не торопиться с выводами.

"В течение последних нескольких дней в Китае было зафиксировано меньше случаев инфекции. Мы оптимистичны, но проявляем некую осторожность, так как цифры могут опять увеличиться", - сказал гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, слова которого приводит РИА Новости.

По данным на утро пятницы, 6 февраля, в Китае было зарегистрировано 31211 случаев заражения и 637 летальных исходов. В других 24 странах - 270 случаев и один погибший.

Как сообщила Академия наук КНР, Китай поделился с США первыми пятью геномными последовательностями коронавируса нового типа, чтобы широкие круги ученых могли начать исследования коронавируса.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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