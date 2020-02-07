20:30 07 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.47
  • EUR69.63
Поиск

ВОЗ оценила снижение темпов распространения коронавируса

© AFP 2019 / STR
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Новый вид коронавируса из Китая (46)
70 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102940/53/1029405300.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200207/1029410167/VOZ-otsenila-snizhenie-tempov-rasprostraneniya-koronavirusa.html

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что настроены оптимистично, однако не исключено, что цифры снова начнут увеличиваться.

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала сообщения о снижении темпов распространения коронавируса нового типа, призвав не торопиться с выводами.  

"В течение последних нескольких дней в Китае было зафиксировано меньше случаев инфекции. Мы оптимистичны, но проявляем некую осторожность, так как цифры могут опять увеличиться", - сказал гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, слова которого приводит РИА Новости

© AFP 2019 / PRAKASH MATHEMA
Число жертв коронавируса в Китае превысило 600 человек

По данным на утро пятницы, 6 февраля, в Китае было зарегистрировано 31211 случаев заражения и 637 летальных исходов. В других 24 странах - 270 случаев и один погибший.

Как сообщила Академия наук КНР, Китай поделился с США первыми пятью геномными последовательностями коронавируса нового типа, чтобы широкие круги ученых могли начать исследования коронавируса.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Читайте также: 

Темы:
Новый вид коронавируса из Китая (46)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Мир в фотографиях за неделю: борьба с коронавирусом, дьяволом и засухой
Под покровом снега: замерзшая Рица
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться