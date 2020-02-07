Время вспять: ученые нашли "молекулярный переключатель" процессов старения

Авторы исследования обнаружили белковый комплекс, в случае остановки действия которого связанные со старением процессы можно будет не только остановить, но и повернуть вспять.

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Ученые из Калифорнийского университета в Берки в сотрудничестве с китайскими коллегами нашли четкую связь между функционированием определенного иммунного белкового комплекса и старением. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Авторы исследования обнаружили особый белковый комплекс NLRP3. Это молекулярный переключатель, отвечающий за иммунный ответ на хроническое воспаление в организме. Отключение этого комплекса позволяет остановить процессы старения, развитие рака и диабета, а также таких возрастных заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Белковый комплекс инфламмасома NLRP3 отвечает в организме за обнаружение потенциальных угроз и запуск воспалительного ответа. У людей пожилого возраста, при стрессе или неблагоприятных условиях окружающей среды наблюдается постоянная гиперактивация этого комплексса и, как следствие, перегрузка иммунной системы организма и хроническое воспаление, что вызывает различные разрушительные заболевания — от склероза и деменции до диабета и рака.

По мнению ученых, если деятельность комплекса приостановить, то все разрушительные процессы, связанные со старением, можно будет не только затормозить, но и повернуть вспять.

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