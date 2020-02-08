Ночь прошла спокойно: власти рассказали о здоровье эвакуированных из Китая россиян

На этой неделе два борта ВСК вывезли в Тюмень 144 человека из китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Россияне, который были эвакуированы из китайской провинции Хубэй из-за вспышки опасного коронавируса, чувствуют себя нормально, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента здравоохранения Тюменской области Инну Куликову.

"Ночь прошла спокойно, все чувствуют себя хорошо. Ни у тех, кто в санатории на карантине, ни у тех, кто находится в инфекционной больнице, температуры нет", – приводятся слова Куликовой в сообщении оперативного штаба региона по профилактике коронавируса.

Два борта Военно-космических сил России 5 февраля доставили в Тюмень 144 человека из китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса. Среди эвакуированных - 128 россиян, а также граждане стран ЕАЭС и Украины. Все они были помещены под карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.

Согласно данным на утро 8 февраля, в материковом Китае число жертв коронавируса выросло до 722, заражены свыше 34,5 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2050.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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