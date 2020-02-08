То растет, то падает: Китай обнародовал статистику по коронавирусу за неделю

Число погибших от вируса нового типа в Китае по-прежнему растет с каждый днем, однако относительно выздоровевших наметилась положительная динамика.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Число жертв коронавируса к утру 8 февраля в материковом Китае выросло до 722, заражены свыше 34,5 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2050, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Днем ранее официально сообщалось о 31,1 тысячи заболевших и 636 умерших.

Судя по ежедневной статистике этой недели, растут все показатели, а единственным положительным моментом остается число выписанных из больниц и то, что за сутки пока выявляют не более четырех тысяч случаев заражения.

Число новых подтвержденных случаев заболевания с 3 по 7 февраля то росло, то падало: 3 февраля выявили 3235 случаев, 4 февраля - 3887, 5 февраля - 3694, 6 февраля - 3143, а 7 февраля - 3399.

С каждым днем растет и число выздоровевших по всему Китаю и особенно в эпицентре заражения - в провинции Хубэй. Так, 3 февраля из больниц выписали 157 человек (в Хубэе — 101), 4 февраля — 262 (125), 5 февраля — 261 (113), 6 февраля — 387 (184), 7 февраля — 510 (298).

Однако число жертв за это время только росло. Если 3 февраля скончались 64 человека, то за 7 февраля умерли уже 86.

Накануне всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала сообщения о снижении темпов распространения коронавируса нового типа, призвав не торопиться с выводами.

"В течение последних нескольких дней в Китае было зафиксировано меньше случаев инфекции. Мы оптимистичны, но проявляем некую осторожность, так как цифры могут опять увеличиться", - сказал гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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