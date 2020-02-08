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В массовых беспорядках в Казахстане убиты восемь человек и 40 ранены

© AFP 2019 / IGOR NESTEROV
В мире
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Sputnik Абхазия
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По предварительным данным, причиной произошедшего стал бытовой конфликт, который пытались перевести в межэтническую плоскость.   

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. На юге Казахстана в ночь на 8 февраля произошли массовые беспорядки, в которых участвовали около 400 человек. В результате погибли по меньшей мере восемь человек, еще 40 получили ранения, в том числе огнестрельные, сообщает агентство Sputnik Казахстан

Беспорядки произошли в Кордайском районе Жамбылской области страны. Все началось с массовой драки на окраине села Масанчи, в которой участвовали 70 человек. Очевидцы и участники потасовки начали снимать происходящее на видео и выкладывать в соцсети с призывами к противоправным действиям.

 В итоге к беспорядкам присоединились еще 300 человек из других сел. Они орудовали арматурой, кидали друг в друга камни и применяли огнестрельное оружие. Начались поджоги, в результате которых было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля. 

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Публикация от Штраф KG🇰🇬🚔 (@shtraf__kg)

На место были отправлены подразделения МВД, которым удалось пресечь конфликт. Были задержаны 47 человек, изъято два охотничьих ружья. 

В связи с беспорядками президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением, в котором сообщил, ситуация взята под контроль полиции и Национальной гвардии. 

Как заявил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев, беспорядки, по предварительным данным, начались на фоне бытового конфликта, который "некоторые провокаторы" пытались перевести в межэтническую плоскость.   

По факту произошедшего возбуждены дела о массовых беспорядках и убийстве. 

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