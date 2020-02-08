Российский Минздрав подсчитал число осложнений у пациентов из-за ошибок врачей

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что к тяжелым последствиям иногда приводит неумелое применение даже самых простых препаратов.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. В Россиив рачебные ошибки становятся причиной около 70 тысяч осложнений у пациентов ежегодно. Об этом зявил на совете ректоров медицинских вузов российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, слова которого приводит РИА Новости.

Порой к тяжким последствиям, вплоть до летальных, приводит даже использование самых простых медикаментов или оборудования. Мурашко привел в пример неверное назначение и применение лидокаина, от которого умирает не менее 25 человек в год. А в результате неправильного использования медицинских каталок для скорой помощи гибнут или получают тяжелые увечья как минимум один-два человека.

"Безопасность медицинской помощи является ключевым сегодня звеном, в том числе по снижению смертности, поэтому прошу в программу обучения обязательно включить вопросы (...) безопасного обращения с лекарствами и медицинскими изделиями", - добавил глава Минздрава.

Кроме того, Мурашко, посетовал на то, что сейчас навыки эмпатии и коммуникации сегодня отходят на второй план при подготовке врачей. Поэтому часто молодые специалисты не могут добиться нормального взаимодействия с пациентом.

"Человек, приходящий в практическое здравоохранение абсолютно не способен к эмпатии, коммуникации и так далее, у него совершенно нет возможности, чтобы обеспечить в большинстве своем нормальное взаимодействие с пациентом. Это рождает определенные жалобы",- отметил глава Минздрава.

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