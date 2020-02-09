Число погибших от коронавируса превысило количество жертв за от SARS

Американские специалисты заявили, что разработать вакцину за время текущей вспышки коронавируса вряд ли удастся, так как на ее создание потребуется несколько лет.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Число жертв нового коронавируса за месяц с небольшим превысило общее число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, свидетельствуют статистические данные.

Число умерших от коронавируса в Китае к полуночи 8 февраля достигло 811 человек, один зараженный скончался в Гонконге, еще один – на Филиппинах.

Заражены инфекцией более 37,1 тысячи, выздоровели и выписаны только 2649 граждан. За последние сутки новые случаи заражения были выявлены в нескольких странах.

Итоговое число жертв нового коронавируса сравнялось с показателем смертей от SARS во всем мире по состоянию на 11 июля 2003 года, когда Всемирная организация здравоохранения обнародовала статистические данные по эпидемии за период с 1 ноября 2002 года.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.

В Шанхае людям запретили появляться в общественных местах без масок. Граждане обязаны по требованию измерять температуру, если кто-то отказывается сотрудничать с медиками, правоохранительные органы начинают в их отношении разбирательство.

Just another normal day in China. Nothing to see here. Everything is under control. #coronavirus pic.twitter.com/2MZ3IztByI — WorldOnAlert (@worldonalert) February 7, 2020

Правительство России на прошлой неделе приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем. С 14-го власти планируют отменить чартеры.

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