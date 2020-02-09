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Число погибших от коронавируса превысило количество жертв за от SARS

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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Темы:
Новый вид коронавируса из Китая (49)
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Американские специалисты заявили, что разработать вакцину за время текущей вспышки коронавируса вряд ли удастся, так как на ее создание потребуется несколько лет.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Число жертв нового коронавируса за месяц с небольшим превысило общее число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, свидетельствуют статистические данные.

Число умерших от коронавируса в Китае к полуночи 8 февраля достигло 811 человек, один зараженный скончался в Гонконге, еще один – на Филиппинах.

Заражены инфекцией более 37,1 тысячи, выздоровели и выписаны только 2649 граждан. За последние сутки новые случаи заражения были выявлены в нескольких странах.

Итоговое число жертв нового коронавируса сравнялось с показателем смертей от SARS во всем мире по состоянию на 11 июля 2003 года, когда Всемирная организация здравоохранения обнародовала статистические данные по эпидемии за период с 1 ноября 2002 года.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.

В Шанхае людям запретили появляться в общественных местах без масок. Граждане обязаны по требованию измерять температуру, если кто-то отказывается сотрудничать с медиками, правоохранительные органы начинают в их отношении  разбирательство.

Правительство России на прошлой неделе приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем. С 14-го власти планируют отменить чартеры.

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Темы:
Новый вид коронавируса из Китая (49)


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