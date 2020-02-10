Ученые выявили новый вирус с неизвестными науке генами

Ученые пока не могут сказать, чем же он является на самом деле — представителем совершенно новой группы вирусов или потомком гигантского вируса в уменьшенной форме.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Ученые обнаружили в Бразилии новый вирус, ДНК которого на 90 процентов состоит из неизвестных науке генов. Результаты открытия опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.

Вирус был обнаружен в искусственном озере Пампулья в бразильском городе Белу-Оризонти и назван в честь водяной нимфы Яры из мифологии народов Южной Америки - Yaravirus brasiliensis.

Ученые считают, что это - первый случай неизвестной изолированной группы вирусов или отдаленный вид гигантского вируса, который эволюционировал в уменьшенную форму.

Все известные гигантские вирусы являются паразитами амеб. Они были открыты лишь в XXI веке. Сложные геномы дают возможность гигантским вирусам синтезировать белки и, следовательно, выполнять репарацию, репликацию, транскрипцию и трансляцию ДНК. Раньше считалось, что вирусы могут только заражать своих хозяев.

Ученые проанализировали более восьми с половиной тысяч метагеномов, но так и не нашли среди них вирусы, родственные новому микроорганизму. Как и прочие вирусы этой группы, он представлен двухцепочечной ДНК, длина которой составляет 44 900 пар оснований и содержит 74 кодирующих фрагмента.

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