ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом "верхушкой айсберга"

Всемирная организация здравоохранения направила в Китай группу своих экспертов для изучения ситуации с коронавирусом.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Распространение коронавируса за пределами Китая в настоящее время замедляется, но еще может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус.

Он отметил, что были зафиксированы случаи передачи заболевания от людей, которые не были в Китае.

"Выявление небольшого числа таких случаев может указывать на более широкую передачу в других странах. Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга", – написал Гебреисус в Twitter.

There’ve been some concerning instances of onward #2019nCoV spread from people with no travel history to 🇨🇳. The detection of a small number of cases may indicate more widespread transmission in other countries; in short, we may only be seeing the tip of the iceberg. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2020

Гебреисус призвал все страны быть готовыми к вспышке 2019-nCoV и сделать все возможное, чтобы сдержать распространение вируса.

"Это означает возможность быстро диагностировать заболевание в лаборатории, отслеживание контактов и наличие других инструментов в арсенале здравоохранения", — заключил директор ВОЗ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса стали уже более 900 человек, заражены свыше 40,1 тысячи.

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