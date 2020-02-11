В российскую Госдуму внесены поправки о расширении материнского капитала

В "Единой России" расширение программы материнского капитала и возможностей его применения назвали безусловным приоритетом.

Сухум, 11 фев – Sputnik. На рассмотрение российский Госдумы внесены поправки о расширении программы материнского капитала, сообщает на своем сайте партия "Единая Россия".

Поправки в первую очередь продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года. Кроме того, предполагается его ежегодная индексация. Деньги будут выплачивать семьям, в которых с 1 января этого года появился на свет или был усыновлен первый ребенок. Выплаты составят 466617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616617 рублей.

Решение о выдаче сертификата на материнский капитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца.

"Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения - наш безусловный приоритет", - заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Ранее сообщалось, что на выплату материнского капитала до 2022 года планируется направить около 1,5 триллиона рублей. Такая сумма предусмотрена в бюджете Пенсионного фонда России на 2020-2022 годы.

Президент России Владимир Путин анонсировал увеличение материнского капитала и поручил выдавать его за рождение первенца в ходе оглашения послания Федеральному собранию 15 января. Раньше маткапитал выдавали только после рождения в семье второго ребенка.

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