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В России предложили увеличить расходы на маткапитал до 1,5 триллиона рублей

© Sputnik / Игорь Подгорный
Экономика
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В послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил начать выплачивать материнский капитал за первого ребенка и продлить программу до 2026 года.

Сухум, 4 фев – Sputnik. На выплату материнского капитала до 2022 года планируется направить около 1,5 триллиона рублей. Такая сумма предусмотрена в бюджете Пенсионного фонда России на 2020-2022 годы, говорится в документе Минтруда, опубликованном на портале нормативно-правовых актов. 

Предполагается увеличение финансирования программы до 428 миллиардов рублей в 2020 году, 522 миллиардов рублей в 2021-м и 582 миллиарда рублей в 2022-м. Это необходимо для начала выплат маткапитала на первого ребенка и увеличения размера выплаты на второго.

Изначально на выплату материнского капитала закладывалось более 945 миллиардов рублей на три года.

© CC0
Начислять материнский капитал за первенца начнут уже в марте

Ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что финансирование мер социальной поддержки граждан, озвученных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию будет беспрецедентным. 

Как сообщил Путин в ежегодном послании 15 января, с 2020 года маткапитал станут выдавать уже при рождении первенца — по 466 тысяч 617 рублей. При рождении второго ребенка он увеличится до 616 тысяч 617 рублей и в дальнейшем будет индексироваться.

Саму программу материнского капитала продлят как минимум до конца 2026 года.

 

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