В России предложили увеличить расходы на маткапитал до 1,5 триллиона рублей

В послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил начать выплачивать материнский капитал за первого ребенка и продлить программу до 2026 года.

Сухум, 4 фев – Sputnik. На выплату материнского капитала до 2022 года планируется направить около 1,5 триллиона рублей. Такая сумма предусмотрена в бюджете Пенсионного фонда России на 2020-2022 годы, говорится в документе Минтруда, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

Предполагается увеличение финансирования программы до 428 миллиардов рублей в 2020 году, 522 миллиардов рублей в 2021-м и 582 миллиарда рублей в 2022-м. Это необходимо для начала выплат маткапитала на первого ребенка и увеличения размера выплаты на второго.

Изначально на выплату материнского капитала закладывалось более 945 миллиардов рублей на три года.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что финансирование мер социальной поддержки граждан, озвученных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию будет беспрецедентным.

Как сообщил Путин в ежегодном послании 15 января, с 2020 года маткапитал станут выдавать уже при рождении первенца — по 466 тысяч 617 рублей. При рождении второго ребенка он увеличится до 616 тысяч 617 рублей и в дальнейшем будет индексироваться.

Саму программу материнского капитала продлят как минимум до конца 2026 года.

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