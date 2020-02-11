Замглавы российского МИД: наблюдатели из России готовы приехать на выборы в Абхазию

Чего Москва ждет от предстоящих выборов в Абхазии и могут ли в связи со сменой власти измениться отношения двух стран, рассказал в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника замглавы МИД России Андрей Руденко.

Дипломат заверил, что последние политические события в республике вряд ли негативно отразятся на российско-абхазских отношениях, а взаимодествие двух стран будет развиваться так же динамично.

- В Абхазии 22 марта пройдут повторные президентские выборы. Чего Москва ожидает от их проведения и будет ли направлять своих наблюдателей?

- После принятия 13 января Народным собранием Абхазии отставки президента Рауля Хаджимба в стране начался нормальный предвыборный процесс - выдвижение кандидатов и их регистрация в Центризбиркоме. Рассчитываем, что предстоящие выборы пройдут в рамках правового поля, и результатом станет избрание лидера, пользующегося широкой народной поддержкой.

Что касается международных наблюдателей, то, по данным абхазской стороны, на выборах августа 2019 года их было более 60. Россия была представлена, в частности, членами обеих палат Федерального собрания. Наши парламентарии готовы вновь приехать в республику после получения приглашения от абхазских коллег.

- Не считаете ли вы, что последние события в Абхазии могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Сухума и на экономическом сотрудничестве? Не изменится ли подход России к выстраиванию отношений с Абхазией после недавних событий в республике?

- Рассматриваем недавние события в Абхазии как ее внутреннее дело. Важно, что отставка Хаджимба была утверждена Народным собранием в соответствии с действующим законодательством. Негативной проекции на российско-абхазские отношения не усматриваем. Линия на их всестороннее развитие пользуется широкой поддержкой в обществе и не ставится под сомнение никем из кандидатов.

Российские подходы также остаются неизменными и базируются на принципах Договора 2014 года, согласно которому Абхазия является нашим союзником и стратегическим партнером. Двустороннее взаимодействие развивается динамично, сформирована солидная договорно-правовая база сотрудничества, составляющая более сотни документов различного уровня. Россия занимает в товарообороте Абхазии 77%, реализуя в стране масштабную инвестиционную программу содействия ее социально-экономическому развитию.

Накануне по случаю Дня дипломатического работника интервью Sputnik дал посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Он рассказал о том, как эту дату отмечают в посольстве, оценил уровень дипломатических отношений между странами и чем, помимо рутинной работы, занимаются работники ведомства.

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