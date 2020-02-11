Трассу на Красную Поляну перекрыли из-за отсутствия света в тоннелях

Три тоннеля по дороге в горный кластер Сочи остались без света из-за пожара, произошедшего на электроподстанции.

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. На федеральной трассе Адлер - Красная Поляна без освещения остались три тоннеля. В результате трассу пришлось перекрыть для движения, транспорт перенаправлен на другую дорогу, сообщает РИА Новости.

Свет отключился из-за возгорания на электроподстанции "Ахштырь".

"Отсутствует электроснабжение, в том числе, в трех автодорожных тоннелях. В целях обеспечения безопасности дорожного движения до восстановления электроснабжения движение автотранспорта с 16.43 перенаправлено на федеральную автодорогу А-149 Адлер — Красная Поляна", - говорится в сообщении.

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