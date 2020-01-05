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Продажа единого ски-пасса началась на горных курортах Сочи

© Sputnik / Артур Лебедев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200105/1029151176/Prodazha-edinogo-ski-passa-nachalas-na-gornykh-kurortakh-Sochi.html

Горнолыжный сезон открылся в горах Сочи 6 декабря. Трассы для любителей горных лыж первым открыл всесезонный курорт "Красная Поляна".

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Горные курорты Сочи с воскресенья 5 января открыли продажу единого ски-пасса, сообщает курорт "Красная Поляна".

Снегопады, прошедшие в последние дни в горах курорта, позволили открыть большинство трасс для катания.

"Ранее из-за погодных условий и невозможности открытия всех горнолыжных трасс, администрацией курортов было принято решение перенести старт продаж. На сегодняшний момент ситуация с погодой нормализовалась, и 5 января официально запускаются продажи единого ски-пасса, который объединит инфраструктуры трех горных курортов Сочи", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Отмечается, что единый ски-пасс можно купить в кассах курортов. На выбор гостям предлагается несколько тарифов. Кроме того, удобства туристов между курортами и поселком Красная Поляна курсирует бесплатный микроавтобус SKI BUS.

Ранее планировалось, что продажа единого ски-пасса стартует в конце декабря. Он делал бы доступными для туристов канатные дороги и трассы курорта "Роза Хутор", горно-туристического центра "Газпром" (склоны "Альпика" и "Лаура") и курорта "Красная Поляна". По нему гости могут использовать инфраструктуру каждого из трех курортов: прокаты снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе, дополнительные услуги. Но погода не позволяла этого сделать.

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Теги:
горнолыжники, Красная поляна, Сочи


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