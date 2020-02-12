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Варшава заигралась: Захарова ответила на выпад Польши о роли СССР во Второй мировой

© Sputnik / Алексей Куденко
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200212/1029438577/Varshava-zaigralas-Zakharova-otvetila-na-vypad-posla-Polshi-o-roli-SSSR-vo-Vtoroy-mirovoy.html

Посол Польши в Германии Анджей Пшилебский ранее заявил, что Советский Союз извлек из войны "наибольшую выгоду".

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявления посла Польши в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР в победе над фашизмом. По ее словам, Варшава пытается не допустить распространения правды о тех событиях. 

"Заявления относительного того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, это показатель того, что (...) официальная Варшава заигралась. (...) Примерно две-три недели назад мы получили информацию, что польские провластные структуры, государственные органы провели соответствующее совещание на предмет того, как действовать, чтобы нейтрализовать те материалы и исторические факты, которые будет презентовать Москва, не допустить распространения правды о тех событиях. Думаю, что, к сожалению, мы много еще что увидим. Но нам есть чем ответить", - сказала Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

На прошлой неделе немецкая газета Märkische Oderzeitung опубликовала статью под заголовком "Война началась не в 1941-м", в которой Анджей Пшилебский заявил, что Советский Союз напал в 1939 году на Польшу, поэтому страна не смогла сопротивляться нацистской Германии. Он также призывал Россию признать, что Вторая мировая война началась не в 1941 году. 

Посол утверждал, что СССР извлек наибольшую выгоду из войны, "оккупировав Украину, Белоруссию и Прибалтику, а также подчинив себе Польшу, Венгрию, Чехословакию и другие страны". 

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