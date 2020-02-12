Экс-начальник российского управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Подсудимому, который обвинялся в вымогательстве десяти миллионов рублей, удалось пронести в суд наградное оружие.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. В Москве покончил с собой бывший начальник одного из управлений Федеральной службы исполнения наказаний России. Мужчина свел счеты с жизнью в зале суда, где ему зачитывали приговор, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло в Чертановском суде столицы. Экс-сотрудника ФСИН признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Подсудимому удалось пронести с собой на заседание наградной пистолет. Он применил оружие сразу после оглашения приговора. До этого, во время всего хода процесса, он находился под подпиской о невыезде.

По предварительным данным, речь идет об экс-начальнике управления автотранспорта ФСИН Викторе Свиридове. Его обвиняли в вымогательстве десяти миллионов рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова.

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