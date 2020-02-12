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Экс-начальник российского управления ФСИН покончил с собой в зале суда

© Sputnik / Александр Кондратюк
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200212/1029439640/Eks-nachalnik-rossiyskogo-upravleniya-FSIN-pokonchil-s-soboy-v-zale-suda.html

Подсудимому, который обвинялся в вымогательстве десяти миллионов рублей, удалось пронести в суд наградное оружие.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. В Москве покончил с собой бывший начальник одного из управлений Федеральной службы исполнения наказаний России. Мужчина свел счеты с жизнью в зале суда, где ему зачитывали приговор, сообщает РИА Новости.  

ЧП произошло в Чертановском суде столицы. Экс-сотрудника ФСИН признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 

Подсудимому удалось пронести с собой на заседание наградной пистолет. Он применил оружие сразу после оглашения приговора. До этого, во время всего хода процесса, он находился под подпиской о невыезде. 

По предварительным данным, речь идет об экс-начальнике управления автотранспорта ФСИН Викторе Свиридове. Его обвиняли в вымогательстве десяти миллионов рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова. 

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