Вдвое больше: квоту для иностранцев в вузах России предложили увеличить

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Квоту обучающихся в России иностранцев и соотечественников в 2021-2022 годах рекомендовано увеличить с 15 до 30 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Профильный комитет Госдумы по делам СНГ в среду провел парламентские слушания с участием представителей Минобрнауки, Россотрудничества и ведущих вузов страны по вопросу обучения иностранных граждан в России.

По словам глава комитета Леонида Калашникова, существующая сегодня квота в 15 тысяч человек, из которых 3,5 тысячи для постсоветского пространства, "не соответствует международной роли и гуманитарной силе России".

Депутат также отметил, что выделенные квоты для граждан дальнего зарубежья часто не заполняются, а оперативного перераспределения этих мест между странами СНГ не происходит.

"Грубо говоря, эти 15 тысяч мест на весь мир веером рассылаются, но кто-то не доехал, кто-то не имеет средств, чтобы доехать, а потом мы здесь слышим от представителей Минобрнауки и Минфина, что квота не набирается", - добавил Калашников.

Как сообщалось ранее, с 2016 года Абхазии было выделено более 450 квот для поступления в вузы России. Ежегодно количество лимитов сокращалось – если в 2016 году квоты были на 200 человек, то в 2019 году - всего на 50.

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