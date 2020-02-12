18:57 12 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.05
  • EUR68.78
Поиск

Вдвое больше: квоту для иностранцев в вузах России предложили увеличить

© Sputnik / Евгений Одиноков
В мире
Получить короткую ссылку
36 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200212/1029441447/Vdvoe-bolshe-kvotu-dlya-inostrantsev-v-vuzakh-Rossii-predlozhili-uvelichit.html

Нынешняя квота "не соответствует международной роли и гуманитарной силе России", считают депутаты Госдумы.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Квоту обучающихся в России иностранцев и соотечественников в 2021-2022 годах рекомендовано увеличить с 15 до 30 тысяч человек, сообщает РИА Новости. 

Профильный комитет Госдумы по делам СНГ в среду провел парламентские слушания с участием представителей Минобрнауки, Россотрудничества и ведущих вузов страны по вопросу обучения иностранных граждан в России. 

По словам глава комитета Леонида Калашникова, существующая сегодня квота в 15 тысяч человек, из которых 3,5 тысячи для постсоветского пространства, "не соответствует международной роли и гуманитарной силе России".

Студенты на лекции
© Sputnik / Алексей Мальгавко
По правилам: абхазским школьникам рассказали, как поступить в вузы России

Депутат также отметил, что выделенные квоты для граждан дальнего зарубежья часто не заполняются, а оперативного перераспределения этих мест между странами СНГ не происходит.

"Грубо говоря, эти 15 тысяч мест на весь мир веером рассылаются, но кто-то не доехал, кто-то не имеет средств, чтобы доехать, а потом мы здесь слышим от представителей Минобрнауки и Минфина, что квота не набирается", - добавил Калашников. 

Как сообщалось ранее, с 2016 года Абхазии было выделено более 450 квот для поступления в вузы России. Ежегодно количество лимитов сокращалось – если в 2016 году квоты были на 200 человек, то в 2019 году - всего на 50.

Читайте также: 

 

 

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Шторм "Киара" прошелся по Европе: последствия стихии
Три флагмана и одна раскладушка: Samsung показала новинки
Карта распространения нового коронавируса
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться