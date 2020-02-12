Ученые нашли у вирусов ахиллесову пяту

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Вирусы представляют постоянную угрозу для человечества - это показала последняя вспышка коронавируса в Китае. Но и наука не стоит на месте. Ученым удалось обнаружили новую потенциальную мишень для противовирусных препаратов. Это открытие может привести к созданию универсального способа лечения сразу от множества инфекционных заболеваний.

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля в сотрудничестве с коллегами из Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге обнаружили ахиллесову пяту большинства вирусов — это белок AGO4. До сих пор его роль была не до конца понятна. Сейчас выяснилось, что он обладает уникальным противовирусным действием в соматических клетках млекопитающих.

Авторы исследования, результаты которого опубликованы в в журнале Cell Reports, изучали на мышах противовирусные эффекты нескольких белков Argonaute и обнаружили, что только клетки с дефицитом AGO4 были гиперчувствительными к различным вирусным инфекциям, включая грипп. Другими словами, низкий уровень AGO4 повышал вероятность инфицирования клеток млекопитающих. Отсюда исследователи сделали вывод, что повышение уровня этого белка может помочь укрепить иммунную систему и защититься от множества вирусов.

Ученые планируют продолжить исследования. Необходимо определить, насколько широк спектр действия этого белка для любого типа вируса, и выяснить, как повысить активность AGO4 для усиления защиты от вирусных инфекций.

Читайте также: