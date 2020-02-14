В Австрии построят мемориал воинам Красной армии

Мемориал появится на русском воинском кладбище, где фонд "Вольное дело" несколько лет назад построил православный храм.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Алексей Стефанов. На кладбище павших советских воинов в австрийском городе Лаа-ан-дер-Тайя российский фонд "Вольное дело" 22 июня заложит первый камень на месте будущего мемориала в память о погибших при освобождении Австрии красноармейцах. Родственников героев приглашают бесплатно принять участие в этой торжественной церемонии.

В то время как результаты Второй мировой войны переписываются, вклад Советского Союза в разгром нацизма преуменьшается, а памятники погибшим воинам Красной армии в Восточной Европе сносятся, в Австрии будет построен мемориал героям, погибшим за освобождение города Лаа-ан-дер-Тайя. Увековечит память солдат и офицеров Красной армии российский фонд "Вольное дело".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Дерипаска (@oleg.deripaska) 12 Фев 2020 в 6:25 PST

Мемориал будет построен на русском воинском кладбище, где похоронены солдаты и офицеры Красной армии, погибшие за освобождение Австрии от фашизма. Самые тяжелые бои против немецких войск на территории Австрии велись в апреле 1945 года, в результате чего погибло несколько тысяч советских солдат и офицеров.

Более восьмисот бойцов похоронили на кладбище в Лаа-ан-дер-Тайя, которое было создано осенью 1945 года. Однако составить список героев удалось лишь в 2019 году при участии российского фонда "Вольное дело" – на протяжении нескольких лет проводилась кропотливая исследовательская работа. В городе Лаа-ан-дер-Тайя сложили головы уроженцы России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Таджикистана, Грузии, Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Туркменистана и Украины. Списки опубликованы на сайте фонда. Составить их удалось в том числе благодаря рассекречиванию некоторых документов Центрального архива Министерства обороны России. Но работа по составлению полного списка похороненных там бойцов еще продолжается.

Среди покоящихся на русском кладбище в Лаа-ан-дер-Тайя бойцов Красной армии есть и могила деда основателя фонда "Вольное Дело" Олега Дерипаски - гвардии младшего лейтенанта Тимофея Дерипаско. Он погиб в апреле 1945 года в возрасте 26 лет. В 2018 году на средства Дерипаски рядом с русским кладбищем в Лаа-ан-дер-Тайя был построен храм святого Архистратига Божия Михаила - уменьшенная копия церкви Покрова на Нерли во Владимирской области.

Теперь фонд построит и мемориал погибшим за освобождение Австрии советским воинам. Как отмечают в фонде, в церемонии торжественной закладки камня 22 июня 2020 года смогут бесплатно принять участие родственники воинов. Для этого нужно связаться с фондом "Вольное Дело" и сообщить о своем желании поехать 22 июня в Лаа-ан-дер-Тайя.

Фонд также откроет интернет-портал, на котором разместит материалы о венской наступательной операции против немецких войск и опубликует биографии советских воинов, погибших в Австрии.

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