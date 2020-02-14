"Запретный" город: Пекин ввел карантин для всех возвращающихся в столицу

Ограничительные меры введены из-за вспышки коронавируса, жертвами которого в Китае уже стали более 1,3 тысячи человек.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В связи со вспышкой коронавируса нового типа власти китайской столицы ввели 14-дневный карантин для всех возвращающихся в Пекин, передает РИА Новости.

"Начиная с сегодняшнего дня, все возвращающиеся в Пекин должны находиться под наблюдением в течение 14 дней, дома или централизованно. Те, кто откажется от наблюдения и других мер по профилактике и контролю, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - говорится в сообщении, которое транслировало местное телевидение.

Ранее сегодня китайские врачи заявили, что нашли способ борьбы с коронавирусом. Свою эффективность для лечения зараженных пациентов показала методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19. С помощью нового метода уже удалось вылечить 10 пациентов.

Согласно данным на 14 февраля, число зараженных новым типом коронавируса в Китае превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами КНР заболели 505 человек.

Вспышка пневмонии неизвестного типа началась в конце прошлого года в городе Ухань провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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