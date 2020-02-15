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Названа дата начала полетов США к МКС на своих кораблях

© Foto / ESA/NASA - L.Parmitano
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200215/1029459210/Nazvana-data-nachala-poletov-SShA-k-MKS-na-svoikh-korablyakh.html

Американские пилотируемые космические корабли не летают к МКС уже почти девять лет после вывода из эксплуатации шаттлов.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Отправка первого с 2011 года американского пилотируемого космического корабля к Международной космической станции запланирована на конец мая этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

Доставлять астронавтов на МКС будут новые пилотируемые корабли Crew Dragon компании SpaceX и Starliner, разработанный Boeing. 

"По тем данным, которые поступают от американской стороны, старт первого корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 20 мая", - сообщил источник агентства.

В 2011 году США прекратили программу полетов шаттлов - многоразовых транспортных космических кораблей. После этого экипажи на МКС доставляют только на российских кораблях "Союз". 

В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре 2019 года первый такой полет выполнил Starliner, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена.

После испытательных беспилотного и пилотируемого полетов оба корабля должны быть сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.

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