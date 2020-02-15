Названа дата начала полетов США к МКС на своих кораблях

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Отправка первого с 2011 года американского пилотируемого космического корабля к Международной космической станции запланирована на конец мая этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Доставлять астронавтов на МКС будут новые пилотируемые корабли Crew Dragon компании SpaceX и Starliner, разработанный Boeing.
"По тем данным, которые поступают от американской стороны, старт первого корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 20 мая", - сообщил источник агентства.
В 2011 году США прекратили программу полетов шаттлов - многоразовых транспортных космических кораблей. После этого экипажи на МКС доставляют только на российских кораблях "Союз".
В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре 2019 года первый такой полет выполнил Starliner, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена.
После испытательных беспилотного и пилотируемого полетов оба корабля должны быть сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.
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