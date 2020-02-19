Во въезде отказано: Россия закроет границы для граждан Китая

Россия ранее уже приостановила чартерное авиасообщение с КНР и полностью прекратила железнодорожное из-за риска распространения коронавируса.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Россия ввела временный запрет на въезд в страну для граждан Китая, прибывающих для работы, учебы, туризма и с частными целями. Он вступит в силу в четверг 20 февраля, сообщает РИА Новости. Новые ограничения не коснутся транзитных пассажиров.

Решение о введении ограничений принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как рассказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатки Елена Стратонова, запрет на въезд граждан Китая в Россию может отразиться на потоке туристов из этой страны в регион.

"Прогнозировать сейчас что-то очень сложно, поскольку основной поток туристов из КНР прибывает на Камчатку в летний период. Наши туроператоры надеются, что к этому времени ситуация, сложившаяся из-за угрозы распространения коронавируса, изменится (...) Вместе с тем более серьезные опасения у бизнеса вызывают отдельные группы из Китая, включая Тайвань, Макао, Гонконг, прибытие которых планировалось в начале весны", - сказала Стратонова.

Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем с 14 февраля и полностью прекратила железнодорожное. Кроме того, власти КНР для предотвращения распространения коронавируса также приостановили отправку за рубеж организованных групп туристов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи.

Читайте также: