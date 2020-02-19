17:24 19 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.69
  • EUR68.78
Поиск

Пресс-секретарь Путина об отставке Суркова: талант найдет свое применение

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
82 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200219/1029487304/Press-sekretar-Putina-ob-otstavke-Surkova-talant-naydet-svoe-primenenie.html

Накануне Сурков, курировавший в том числе вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией, покинул свой пост.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал уход Владислава Суркова с должности помощника главы государства. 

"Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и талант, без преувеличения, талант Суркова найдет свое применение... У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков", - сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов, с чем может быть связано следующее назначение Суркова, пресс-секретарь президента заявил, что "он может быть задействован на самых разных направлениях". 

© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин освободил Суркова от должности помощника президента

По словам Пескова, он не знает причин ухода Суркова и предложил спросить об этом его самого.

Накануне президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника главы государства. До этого об уходе Суркова с госслужбы говорил политолог Алексей Чеснаков. Он заявлял, что помощник российского президента решил покинуть пост в связи со сменой курса на украинском направлении.

Сурков был помощником президента России с марта 2004 по май 2008 года, в сентябре 2013 года стал помощником президента по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, в июне 2018 года также был переназначен на должность помощника главы российского государства.

Читайте также: 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Домик на окраине: школа-долгожитель в селе Гагида
Свидетельство правоты России: опубликованы новые документы о крушении MH17
Выборы президента Абхазии-2020: политические дуэты
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться