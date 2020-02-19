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Российский Минтруд анонсировал повышение социальных пенсий

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200219/1029490480/Rossiyskiy-Mintrud-anonsiroval-indeksatsiyu-sotsialnykh-pensiy.html

Размер индексации, которая будет проведена 1 апреля, существенно выше, чем в прошлом и позапрошлом годах.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Российский Минтруд объявил об индексации социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля 2020 года. Это затронет почти четыре миллиона граждан России, из них 3,2 миллиона - получатели соцвыплат, сообщает РИА Новости.

Как сообщил глава ведомства Антон Котяков, расходы на индексацию пенсий составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца года.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Вместе с социальными пенсиями вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и другие.

Размер индексации социальных пенсий существенно выше, чем в прошлые годы. В 2019-м он составлял 2%, а в 2018-м - 2,9%. Средний размер социальной пенсии в прошлом году в России составлял 9266 рублей. 

Социальная пенсия назначается по старости, если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии. 

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