Дорожный конфликт: появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. На северо-востоке Сирии произошел инцидент между российскими и американскими военными. Бронемашина армии США попыталась преградить дорогу российскому броневику и вынудила его съехать с дороги. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube.
Когда было снято видео, непонятно. В описании лишь говорится, что инцидент произошел в районе города Камышлы. Запись сделана пассажиром машины, которая догоняет колонну автомобилей с российскими флагами.
На кадрах видно, как российский бронеавтомобиль "Тигр" пытается обогнать американский броневик, но тот блокирует ему проезд, а затем заставляет съехать с дороги.
В Центральном командовании США отказались комментировать видеозапись, сообщает РИА Новости. Капитан ВМС США Уильям Урбан лишь отметил, что американская сторона "продолжает тесное взаимодействие по линии предотвращения конфликтов с россиянами".
Российское Минобороны также пока никак не отреагировало на публикацию видео.
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