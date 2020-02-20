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Дорожный конфликт: появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
В мире
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200220/1029491851/Dorozhnyy-konflikt-v-seti-poyavilos-video-intsidenta-s-bronemashinami-Rossii-i-SShA-v-Sirii.html

Инцидент произошел в районе города Камышлы, когда российский бронеавтомобиль "Тигр" попытался обогнать американский броневик.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. На северо-востоке Сирии произошел инцидент между российскими и американскими военными. Бронемашина армии США попыталась преградить дорогу российскому броневику и вынудила его съехать с дороги. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube. 

Когда было снято видео, непонятно. В описании лишь говорится, что инцидент произошел в районе города Камышлы. Запись сделана пассажиром машины, которая догоняет колонну автомобилей с российскими флагами.

На кадрах видно, как российский бронеавтомобиль "Тигр" пытается обогнать американский броневик, но тот блокирует ему проезд, а затем заставляет съехать с дороги.

В Центральном командовании США отказались комментировать видеозапись, сообщает РИА Новости. Капитан ВМС США Уильям Урбан лишь отметил, что американская сторона "продолжает тесное взаимодействие по линии предотвращения конфликтов с россиянами".

Российское Минобороны также пока никак не отреагировало на публикацию видео. 

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