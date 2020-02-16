США перебросили в Сирию более 50 грузовиков с боевой техникой

12 февраля США нанесли воздушные удары по двум военным объектам в провинции Хасеке, куда сегодня прибыл американский военный конвой.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. США начали перебрасывать из Ирака в Сирию боевую технику. Конвой из 55 военных грузовиков прибыл из на территорию северо-восточной сирийской провинции Хасеке, сообщает РИА Новости радиостанцию Sham FM.

По данным СМИ, грузовики перевозя танки, военную технику, инженерное оборудование и снаряжение.

Как сообщалось, 12 февраля США нанесли воздушные удары по двум военным объектам в провинции Хасеке.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*. В Сирии они действуют без разрешения властей страны. Ранее Вашингтон объявлял об уничтожении "террористического халифата", но заявил о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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