Космодром вышел в плавание: "Морской старт" начали переправлять из США в Россию

В декабре прошлого года разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию дал Госдепартамент США.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Началось перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" из американского порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод в российском Приморье, сообщает РИА Новости.

Платформу Odyssey проекта "Морской старт" начали грузить на гонконгское судно Xin Guang Hua, предназначенное для перевозки тяжеловесных грузов, в частности морских буровых платформ. Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта мониторинга движения судов.

Комплекс "Морской старт" купила в апреле 2018 года группа компаний S7. Он обошелся ей 150 миллионов долларов, включая средства на вывод из консервации.

В рамках сделки S7 перешли: судно Sea Launch Commander, с которого происходит управление пуском, платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

В декабре 2019 года Госдепартамент США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию. Гендиректор Славянского судоремонтного завода ранее заявлял, что ожидает прибытие "Морского старта" из США в начале марта этого года.

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