13:39 23 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.30
  • EUR69.42
Поиск

Жертвами землетрясения на востоке Турции стали семь человек

© AFP 2019 / LOUISA GOULIAMAKI
В мире
Получить короткую ссылку
43 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200223/1029511261/Zhertvami-zemletryaseniya-na-vostoke-Turtsii-stali-sem-chelovek.html

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией утром в воскресенье.

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В результате землетрясения, эпицентр которого находился на территории Ирана, погибли несколько жителей востока Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу. 

"В результате землетрясения в Иране семь человек в провинции Ван, в том числе трое детей, погибли. Пять человек ранены. Под завалами еще находятся люди", - заявил он журналистам.

Землетрясение произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией утром в воскресенье. Согласно оценке Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), его магнитуда составила 5,7. Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. 

В конце января землетрясение магнитудой 6,8 произошло в провинции Элязыг на востоке Турции. Тогда погиб 41 человек, более 1,6 тысячи пострадали. В результате подземных толчков были в разной степени повреждены более пяти тысяч домов, 378 жилых зданий полностью разрушены. 

Читайте также: 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Неделя в объективе: самые яркие фото
Танец розовых фламинго: стаю птиц сняли с дрона на озере Караколь
Выборы президента Абхазии-2020: политические дуэты
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться