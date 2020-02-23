Жертвами землетрясения на востоке Турции стали семь человек

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией утром в воскресенье.

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В результате землетрясения, эпицентр которого находился на территории Ирана, погибли несколько жителей востока Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу.

"В результате землетрясения в Иране семь человек в провинции Ван, в том числе трое детей, погибли. Пять человек ранены. Под завалами еще находятся люди", - заявил он журналистам.

Землетрясение произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией утром в воскресенье. Согласно оценке Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), его магнитуда составила 5,7. Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп.

В конце января землетрясение магнитудой 6,8 произошло в провинции Элязыг на востоке Турции. Тогда погиб 41 человек, более 1,6 тысячи пострадали. В результате подземных толчков были в разной степени повреждены более пяти тысяч домов, 378 жилых зданий полностью разрушены.

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