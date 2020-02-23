Ветер и грозы: жителей Сочи предупредили о резком ухудшении погоды

В начале следующей недели метеорологи прогнозируют усиление ветра на черноморском побережье Краснодарского края до 28 метров в секунду.

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды на черноморском побережье в Краснодарском крае. В связи с этим городские службы Сочи были переведены на усиленный режим работы, сообщается на сайте администрации города.

С 24 по 25 февраля ожидаются грозы и резкое усиление ветра. Его порывы на побережье могут достигать 28 метров в секунду. Уточняется, что из-за сильных осадков в реках на юге края ожидается резкий подъем уровня воды.

Жителям и гостям Сочи спасатели рекомендуют принять меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

Читайте также: