Ветер и грозы: жителей Сочи предупредили о резком ухудшении погоды

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды на черноморском побережье в Краснодарском крае. В связи с этим городские службы Сочи были переведены на усиленный режим работы, сообщается на сайте администрации города.
С 24 по 25 февраля ожидаются грозы и резкое усиление ветра. Его порывы на побережье могут достигать 28 метров в секунду. Уточняется, что из-за сильных осадков в реках на юге края ожидается резкий подъем уровня воды.
Жителям и гостям Сочи спасатели рекомендуют принять меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.
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