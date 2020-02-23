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Ветер и грозы: жителей Сочи предупредили о резком ухудшении погоды

© Sputnik / Екатерина Лызлова
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200223/1029512814/Veter-i-grozy-zhiteley-Sochi-predupredili-o-rezkom-ukhudshenii-pogody.html

В начале следующей недели метеорологи прогнозируют усиление ветра на черноморском побережье Краснодарского края до 28 метров в секунду.

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды на черноморском побережье в Краснодарском крае. В связи с этим городские службы Сочи были переведены на усиленный режим работы, сообщается на сайте администрации города.

С 24 по 25 февраля ожидаются грозы и резкое усиление ветра. Его порывы на побережье могут достигать 28 метров в секунду. Уточняется, что из-за сильных осадков в реках на юге края ожидается резкий подъем уровня воды.

Жителям и гостям Сочи спасатели рекомендуют принять меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

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