Эсминец ВМС США зашел в Черное море

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Эсминец военно-морских сил США "Росс" вошел в Черное море, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Корабли российского Черноморского флота отслеживают действия эсминца, заверили в центре.
Эсминец "Росс" оснащен крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис". Его постоянное место базирования - военно-морская база Рота в Испании.
Американские военные корабли периодически заходят в Черное море. Это позволяет конвенция Монтрё. Последний раз эсминец "Росс" заходил в юго-западную часть акватории Черного моря в декабре прошлого года.
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