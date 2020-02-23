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Эсминец ВМС США зашел в Черное море

© AFP 2019 / US NAYY
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200223/1029515295/Esminets-VMS-SShA-zashel-v-Chernoe-more-.html

Корабль постоянно базируется в Испании, в Черное море он заходил в последний раз в декабре 2019 года.

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Эсминец военно-морских сил США "Росс" вошел в Черное море, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Корабли российского Черноморского флота отслеживают действия эсминца, заверили в центре. 

Эсминец "Росс" оснащен крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис". Его постоянное место базирования - военно-морская база Рота в Испании.

Американские военные корабли периодически заходят в Черное море. Это позволяет конвенция Монтрё. Последний раз эсминец "Росс" заходил в юго-западную часть акватории Черного моря в декабре прошлого года. 

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