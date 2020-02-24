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Четверть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

© AFP 2019 / GREG BAKER
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Новый вид коронавируса из Китая (69)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200224/1029515924/Chetvert-provintsiy-Kitaya-ponizili-uroven-ChS-iz-za-koronavirusa.html

За пределами провинции Хубэй, которая является очагом распространения вируса, выявлены всего 11 новых случаев.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. В шести провинциях Китая из 23 власти понизили уровень чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-2019, сообщает РИА Новости

Режим наивысшего реагирования на ЧС был введен на территории практически всего Китая месяц назад, 24 января. Первый уровень ЧС объявляется в стране в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения.

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Сегодня провинции Гуандун и Шаньси понизили режим реагирования с первого до второго уровня. Провинции Ляонин, Гуйчжоу, Юньнань и Ганьсу понизили до третьего уровня.

Число новых заражений коронавирусом в Китае за пределами провинции Хубэй продолжает снижаться. За последние сутки по всей стране были выявлены 409 новых случаев заражения, из них 398 - в провинции Хубэй и всего лишь 11 случаев в других регионах. За последние 24 часа на территории 24 регионов КНР не зафиксировано ни одного случая заражения.

Согласно последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, вылечились 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, умерли 17 человек. 

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Темы:
Новый вид коронавируса из Китая (69)


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