Четверть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

За пределами провинции Хубэй, которая является очагом распространения вируса, выявлены всего 11 новых случаев.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. В шести провинциях Китая из 23 власти понизили уровень чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-2019, сообщает РИА Новости.

Режим наивысшего реагирования на ЧС был введен на территории практически всего Китая месяц назад, 24 января. Первый уровень ЧС объявляется в стране в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения.

Сегодня провинции Гуандун и Шаньси понизили режим реагирования с первого до второго уровня. Провинции Ляонин, Гуйчжоу, Юньнань и Ганьсу понизили до третьего уровня.

Число новых заражений коронавирусом в Китае за пределами провинции Хубэй продолжает снижаться. За последние сутки по всей стране были выявлены 409 новых случаев заражения, из них 398 - в провинции Хубэй и всего лишь 11 случаев в других регионах. За последние 24 часа на территории 24 регионов КНР не зафиксировано ни одного случая заражения.

Согласно последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, вылечились 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, умерли 17 человек.

Читайте также: