В горах Сочи объявлена лавинная опасность

Спасатели рекомендовали местным жителям и туристам принимать меры предосторожности и воздержаться от выхода в горы.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. В горах Сочи выше тысячи метров над уровнем моря объявлена лавинная опасность, сообщается на сайте администрации города.

"Спасатели рекомендуют принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112", - говорится в сообщении.

Накануне синоптики предупредили о резком ухудшении погоды на черноморском побережье в Краснодарском крае. В связи с этим городские службы Сочи были переведены на усиленный режим работы.

С 24 по 25 февраля в регионе ожидаются грозы и резкое усиление ветра. Его порывы на побережье могут достигать 28 метров в секунду. Из-за осадков в реках на юге края ожидается резкий подъем уровня воды.

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