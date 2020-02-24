В горах Сочи объявлена лавинная опасность

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. В горах Сочи выше тысячи метров над уровнем моря объявлена лавинная опасность, сообщается на сайте администрации города.
"Спасатели рекомендуют принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112", - говорится в сообщении.
Накануне синоптики предупредили о резком ухудшении погоды на черноморском побережье в Краснодарском крае. В связи с этим городские службы Сочи были переведены на усиленный режим работы.
С 24 по 25 февраля в регионе ожидаются грозы и резкое усиление ветра. Его порывы на побережье могут достигать 28 метров в секунду. Из-за осадков в реках на юге края ожидается резкий подъем уровня воды.
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