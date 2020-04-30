С надеждой на сезон: крымские отели сохранили высокий уровень бронирования

В настоящее время в Крыму действуют карантинные меры, до 11 мая жители полуострова должны соблюдать режим самоизоляции. На 30 апреля общее число заболевших в Крыму составляет 89 человек.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Санатории и отели в Крыму сохраняют высокий уровень бронирования номеров на летний сезон, сообщает РИА Новости со ссылкой министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

"На сегодня брони по санаториям сохранены более чем на 60%, по гостиничному сектору, крупным и небольшим гостиницам – на 30-40%. Многие отели и санатории получили серьезные предоплаты за будущий отдых, эти деньги они вложили в подготовку к сезону, в ремонт номеров, подготовку пляжей, закупку оборудования, мебели. И, конечно, возврат этих денег туристам может стать большой проблемой. Поэтому надо стараться убеждать наших гостей не отменять, а переносить брони на выгодных условиях", – заявил Волченко.

Он отметил, что если ситуация с коронавирусом не ухудшится, то подготовка к сезону (ремонтные работы, обработка и дезинфекция пляжей), начнется после 12 мая.

Ранее Ассоциация малых отелей Крыма и Общенациональный союз индустрии гостеприимства попросил разрешить с 1 июня работу всего гостиничного сектора Крыма и Севастополя "при отсутствии распространения коронавируса в регионах России".

В Абхазии по официальным оценкам, до 20 тысяч граждан республики так или иначе имеют отношение к туризму и зарабатывают в этой сфере. Большинство ограничительных мер в стране продлены до 15 мая, остаются закрытыми обе границы республики.

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