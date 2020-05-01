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Посольство России в США обвинило Вашингтон в переписывании истории Победы

© Sputnik / Михаил Озерский
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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (74)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200501/1030025998/Posolstvo-Rossii-v-SShA-obvinilo-Vashington-v-perepisyvanii-istorii-Pobedy.html

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что США пытаются занизить роль советской армии в Победе во Второй мировой войне.

СУХУМ, 30 апр -Sputnik. Российское посольство в США уличило Вашингтон в попытке переписать историю победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости

"В 75-ю годовщину Великой Победы госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победе над нацизмом, прекращении Холокоста. Призываем американскую сторону отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ", - говорится в обращении российских дипломатов.

Поводом для жесткого заявления стало размещение условий одной из таких программ на сайте посольства США в Венгрии. Оно объявило конкурс на гранты, где претендентам предлагается передать истории конкретных людей и устные свидетельства, "включая акты гуманизма и сопротивления, а также жестокости и сотрудничества в разгар Холокоста и Второй мировой войны, и под тиранией Советского Союза".

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил мнение, что США пытаются разыграть карту переписывания истории в свою пользу, в том числе с целью занижения роли советской армии в победе во Второй мировой войне.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (74)


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