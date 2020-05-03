Минпромторг России уточнил, кому страна будет экспортировать маски и средства защиты

Снятие временного запрета на экспорт медицинских изделий, согласно заявлению Минпромторга России, не затронет Абхазию, так как страна не входит в ЕАЭС.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. России будет экспортировать медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты только в страны ЕАЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Ранее стало известно, что власти России сняли запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски.

В начале марта Россия до лета запретила экспорт масок и других защитных средств, ограничения не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами одноразовых товаров для личного пользования.

Затем Россия и партнеры по ЕАЭС разработали и приняли аналогичный акт, вводящий запрет на экспорт этой продукции за пределы союза, объяснили в Минпромторге.

"Таким образом, в союзе была введена единая мера. В этой связи, а также в целях устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе (в духе договоренностей лидеров стран ЕАЭС) правительством России было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В ЕАЭС помимо России входят Армения, Белоруссия Казахстан и Киргизия.