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Методом исключения: жительница Сочи могла заразиться COVID-19 от гостей из Абхазии

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (418)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200504/1030048622/Metodom-isklyucheniya-zhitelnitsa-Sochi-mogla-zarazitsya-Covid-19-ot-gostey-iz-Abkhazii.html

На сайте администрации Краснодарского края в понедельник появилась информация о том, что семь человек на Кубани, у которых за последние сутки выявили коронавирусную инфекцию, заразились от людей, прибывших из Абхазии, Москвы и Хабаровска.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Жительница Сочи могла заразиться COVID-19 от гостей из Абхазии, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией Краснодарского края.

"Все случаи выявления заболевания отслеживаются. Что касается Абхазии, ситуация следующая – заболела жительница Сочи. Круг ее контактов отработан, и ни у кого из этого круга людей заболевание не проявилось. В итоге она вспомнила, что 19 апреля к ней в гости приехали родственники из Абхазии, у которых была симптоматика вирусной инфекции. То есть это был единственный контакт, который не удалось отследить", - уточнили в штабе.

Со ссылкой на информацию от врачей, в штабе уточнили, что самочувствие жительницы Сочи, у которой выявили коронавирус, удовлетворительное.

На вопрос о том, куда направились ее гости из Абхазии после визита и доложено ли об этом в профильные органы республики, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 Краснодарского края, ответить затруднились. Там также не уточнили точное число гостей из Абхазии, отметив лишь, что их было несколько человек.

© Sputnik / Илья Питалев
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Из сообщения, опубликованного на сайте администрации Краснодарского края, следует, что за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 96 человек. Из них семь завозных случаев – из Республики Абхазия, Москвы и Хабаровска, остальные контактировали с ранее заболевшими. Среди пациентов 56 женщин и 40 мужчин, в том числе семь детей. Возраст заболевших от 4 до 84 лет.

По последним данным оперативного штаба Абхазии по защите населения от коронавируса, новых случаев заболевания в республике не выявлено. Всего с начала пандемии в стране новым типом инфекции заразились три человека. Двое пациентов выздоровели после лечения в Гудаутской больнице, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (418)


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