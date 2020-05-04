Методом исключения: жительница Сочи могла заразиться COVID-19 от гостей из Абхазии

На сайте администрации Краснодарского края в понедельник появилась информация о том, что семь человек на Кубани, у которых за последние сутки выявили коронавирусную инфекцию, заразились от людей, прибывших из Абхазии, Москвы и Хабаровска.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Жительница Сочи могла заразиться COVID-19 от гостей из Абхазии, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией Краснодарского края.

"Все случаи выявления заболевания отслеживаются. Что касается Абхазии, ситуация следующая – заболела жительница Сочи. Круг ее контактов отработан, и ни у кого из этого круга людей заболевание не проявилось. В итоге она вспомнила, что 19 апреля к ней в гости приехали родственники из Абхазии, у которых была симптоматика вирусной инфекции. То есть это был единственный контакт, который не удалось отследить", - уточнили в штабе.

Со ссылкой на информацию от врачей, в штабе уточнили, что самочувствие жительницы Сочи, у которой выявили коронавирус, удовлетворительное.

На вопрос о том, куда направились ее гости из Абхазии после визита и доложено ли об этом в профильные органы республики, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 Краснодарского края, ответить затруднились. Там также не уточнили точное число гостей из Абхазии, отметив лишь, что их было несколько человек.

Из сообщения, опубликованного на сайте администрации Краснодарского края, следует, что за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 96 человек. Из них семь завозных случаев – из Республики Абхазия, Москвы и Хабаровска, остальные контактировали с ранее заболевшими. Среди пациентов 56 женщин и 40 мужчин, в том числе семь детей. Возраст заболевших от 4 до 84 лет.

По последним данным оперативного штаба Абхазии по защите населения от коронавируса, новых случаев заболевания в республике не выявлено. Всего с начала пандемии в стране новым типом инфекции заразились три человека. Двое пациентов выздоровели после лечения в Гудаутской больнице, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась.