В России за сутки выявлено 10 699 новых случаев коронавируса

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с распространением пандемии.
На территории России зафиксировано 98 летальных исходов, 2805 человек выздоровели.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период распространения пандемии зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.
Читайте также:
-
Врач Аргун: COVID-19 не Дед Мороз, в которого можно или верить, или нет
-
Коронавирус выявили еще у 99 жителей Кубани