В России за сутки выявлено 10 699 новых случаев коронавируса

Почти в половине выявленных случаев пациенты не имели клинических проявлений коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с распространением пандемии.

На территории России зафиксировано 98 летальных исходов, 2805 человек выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период распространения пандемии зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

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