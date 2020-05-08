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В России за сутки выявлено 10 699 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Кирилл Брага
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (611)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200508/1030081665/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-10-699-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Почти в половине выявленных случаев пациенты не имели клинических проявлений коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с распространением пандемии.

На территории России зафиксировано 98 летальных исходов, 2805 человек выздоровели. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период распространения пандемии зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (611)


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