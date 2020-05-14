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Еще 97 случаев коронавируса подтверждено на Кубани

© Sputnik / Николай Хижняк
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (629)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200514/1030127135/Esche-97-sluchaev-koronavirusa-podtverzhdeno-na-Kubani.html

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае - 2319 человек, из них 124 ребенка.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Девяносто семь новых случаев заболевания коронавирусом выявлено за минувшие сутки на Кубани, сообщает администрация Краснодарского края.

За последние сутки в регионе скончались два человека с диагнозом коронавирус, всего в крае с начала пандемии умерли 24 человека, у которых был выявлен COVID-19.

"Из 97 новых случаев 25 зафиксировано в краевом центре, девять – в Сочи. По семь человек выявлено в Крымском и Мостовском районах, по пять – в Армавире, Ейском и Лабинском муниципалитетах. По четыре человека подтверждено в Славянском, Апшеронском и Тихорецком районах, по три – в Динском и Отрадненском, по два – в Новороссийске, Усть-Лабинском, Кущевском, Крыловском и Белореченском. По одному случаю зафиксировано в Щербиновском, Приморско-Ахтарском, Каневском, Абинском, Гулькевичском и Туапсинском районах",  - говорится в сообщении.

Тридцать три человека находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

© Foto / Розовый слон
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Всего 858 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 117 человек за последние сутки.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 58 человек, было подтверждено еще два случая заражения коронавирусом. Таким образом, на сегодняшний день в Абхазии 12 заболевших коронавирусом.

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (629)


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